Для настольного тенниса купили 21 коробку мячей по 10 мячей в каждой коробке.семьде??ят мячей взяли для лагерного турнира. Сколько мячей осталось?

Математика

Для настольного тенниса купили 21 коробку мячей по 10 мячей в каждой коробке.семьде??ят мячей взяли для лагерного турнира. Сколько мячей осталось?

Автор: Гость