Для настольного тенниса купили 21 коробку мячей по 10 мячей в каждой коробке.семьде??ят мячей взяли для лагерного турнира. Сколько мячей осталось?
Математика
Для настольного тенниса купили 21 коробку мячей по 10 мячей в каждой коробке.семьде??ят мячей взяли для лагерного турнира. Сколько мячей осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 21 коробке 210 мячей значит 210-70=140 мячей осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
На уроке физкультуры присутствовало 36 учащихся. Часть из них играла в лапту, а ост??льные в футбол. Сколько ребят играло в футбол, если 1/4 часть ...
Русский язык
Литература
Придумай и запиши историю используя один из рисунков (на втором, есле не видно роб??т дарит аодарки девояке заранее пасибо