Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажи??е ее тип: гидроксид натрия+хлорид меди(2)--гидроксид меди(2) + хлорид натрия.

Химия

Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажи??е ее тип: гидроксид натрия+хлорид меди(2)--гидроксид меди(2) + хлорид натрия.

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