Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажи??е ее тип: гидроксид натрия+хлорид меди(2)--гидроксид меди(2) + хлорид натрия.
Химия
Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажи??е ее тип: гидроксид натрия+хлорид меди(2)--гидроксид меди(2) + хлорид натрия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2NaCl (реакция обмена)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Соня доходит от дома до школы за 12 минут, а её брат Алёша добегает до школы и обратно без остановки за 8 минут. Во сколько раз скорость Алёши боль...
Геометрия
1.Если треугольник является равнобедренным,то... а)он является и равносторонним ??)любая его медиана является биссектрисой и высотой в)углы п...