Для новогодних подарков купили 12 кг конфет "Мишка на севере",что составило 6/35 всех купленных конфет.Сколько конфет купили для подарков?

Математика
Для новогодних подарков купили 12 кг конфет "Мишка на севере",что составило 6/35 всех купленных конфет.Сколько конфет купили для подарков?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70 конфет.купили для подарков
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