Для новогодних подарков купили 12 кг конфет "Мишка на севере",что составило 6/35 всех купленных конфет.Сколько конфет купили для подарков?

Математика

Для новогодних подарков купили 12 кг конфет "Мишка на севере",что составило 6/35 всех купленных конфет.Сколько конфет купили для подарков?

Автор: Гость