Для оплаты труда маляров, красящих ограждения в городе, управляющая компания выделила 80 тысяч рублей. Работы согласились выполнить две бригады, «Кисточка» и «Валик». Известно, что день работы каждой из бригад стоит 1000 рублей...
Математика
Для оплаты труда маляров, красящих ограждения в городе, управляющая компания выделила 80 тысяч рублей. Работы согласились выполнить две бригады, «Кисточка» и «Валик». Известно, что день работы каждой из бригад стоит 1000 рублей, но при этом «Кисточка» за x дней работы красит 100 x квадратных метров ограждений, а «Валик» за x дней работы красит 40000x квадратных метров ограждений. Сколько квадратных метров ограждений получится покрасить при оптимальном распределении финансирования между бригадами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
трапеции ABCD с основаниями AD и BC угол BDA вдвое меньше угла BCA, AD = 8, AC = BC = 7. а) Доказать, что треугольник BCD равнобедренный. б) Найти площадь трапеции ABCD.
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