Для оплаты труда маляров, красящих ограждения в городе, управляющая компания выделила 80 тысяч рублей. Работы согласились выполнить две бригады, «Кисточка» и «Валик». Известно, что день работы каждой из бригад стоит 1000 рублей...

Математика

Для оплаты труда маляров, красящих ограждения в городе, управляющая компания выделила 80 тысяч рублей. Работы согласились выполнить две бригады, «Кисточка» и «Валик». Известно, что день работы каждой из бригад стоит 1000 рублей, но при этом «Кисточка» за x дней работы красит 100 x квадратных метров ограждений, а «Валик» за x дней работы красит 40000x квадратных метров ограждений. Сколько квадратных метров ограждений получится покрасить при оптимальном распределении финансирования между бригадами?

Автор: Гость