Для определения количества теплоты,выделяемой в электрической цепи на потребите??е,достаточно иметь... 1.омметр, 2 ваттметр ,3 вольтметр, 4 амперметр, 5 секундомер А 1 и 2, Б 2 и 3 в 3 и 4 Г 4 и 5 Д 5 и 2
Физика
Для определения количества теплоты,выделяемой в электрической цепи на потребите??е,достаточно иметь... 1.омметр, 2 ваттметр ,3 вольтметр, 4 амперметр, 5 секундомер А 1 и 2, Б 2 и 3 в 3 и 4 Г 4 и 5 Д 5 и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д. Q=U*I*t=P*t мощность Р измеряется ваттметром. время t - секундомером.
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