Для определения удельной теплоемкости вещества испытуемое тело массой 150 г и нагретое до 100 *С опустили в латунный калориметр массой 120 г, в котором находилось 200 г воды при температуре 16 *С. После этого температура воды в...

Физика

Для определения удельной теплоемкости вещества испытуемое тело массой 150 г и нагретое до 100 *С опустили в латунный калориметр массой 120 г, в котором находилось 200 г воды при температуре 16 *С. После этого температура воды в калориметре стала 22 * С . Определите удельную теплоемкость вещества

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