Для определения удельной теплоемкости вещества испытуемое тело массой 150 г и нагретое до 100 *С опустили в латунный калориметр массой 120 г, в котором находилось 200 г воды при температуре 16 *С. После этого температура воды в...
Физика
Для определения удельной теплоемкости вещества испытуемое тело массой 150 г и нагретое до 100 *С опустили в латунный калориметр массой 120 г, в котором находилось 200 г воды при температуре 16 *С. После этого температура воды в калориметре стала 22 * С . Определите удельную теплоемкость вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q отд = Q получ; 0,15 кг*с*(100-22)=0,2*4200*(22-16)+0.120*380*(22-16); 11.7 с=5040+273,6; С=454 дж/кг*градус
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