Для осуществления превращений N2gt;NH3gt;NH4 NO3 необходимы соответственно вещества 1) H2O и HNO3 2)H2 и HNO3 3)H2 и NaNO3 4)O3 и KNO3
Химия
Для осуществления превращений N2gt;NH3gt;NH4 NO3 необходимы соответственно вещества 1) H2O и HNO3 2)H2 и HNO3 3)H2 и NaNO3 4)O3 и KNO3
Ответ(ы):
Гость:
для осуществления превращений N2>NH3>NH4 NO3 необходимы соответственно вещества 2)H2 и HNO3
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