Для осуществления превращений N2gt;NH3gt;NH4 NO3 необходимы соответственно вещества 1) H2O и HNO3 2)H2 и HNO3 3)H2 и NaNO3 4)O3 и KNO3

Химия

Для осуществления превращений N2gt;NH3gt;NH4 NO3 необходимы соответственно вещества 1) H2O и HNO3 2)H2 и HNO3 3)H2 и NaNO3 4)O3 и KNO3

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