Для переписки сочинения наняты 4 писца.Первый мог бы переписать сочинение за 24 дня, второй, за 36 дней, третий за 20 дней, и четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения перепишут они за один день, если будут работать вместе?

Математика

Для переписки сочинения наняты 4 писца.Первый мог бы переписать сочинение за 24 дня, второй, за 36 дней, третий за 20 дней, и четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения перепишут они за один день, если будут работать вместе?

Автор: Гость