Для переписки сочинения наняты 4 писца.Первый мог бы переписать сочинение за 24 дня, второй, за 36 дней, третий за 20 дней, и четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения перепишут они за один день, если будут работать вместе?
Математика
Для переписки сочинения наняты 4 писца.Первый мог бы переписать сочинение за 24 дня, второй, за 36 дней, третий за 20 дней, и четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения перепишут они за один день, если будут работать вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я думаю так, Дано: 4-писца. 1-24дня 2-36 3-20 4-18 Найти : какую часть сочинения они перепишут за один день? Решение: нужно сложить - 24+36+20+18=98 , а всего 4 писца , значит получится 4:98=0.04. Думаю так.
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