Для переписки сочинения наняты 4 писца.Первый мог бы переписать сочинение за 24 дня, второй, за 36 дней, третий за 20 дней, и четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения перепишут они за один день, если будут работать вместе?

Математика
Для переписки сочинения наняты 4 писца.Первый мог бы переписать сочинение за 24 дня, второй, за 36 дней, третий за 20 дней, и четвёртый за 18 дней. Какую часть сочинения перепишут они за один день, если будут работать вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я думаю так,      Дано: 4-писца.                                                                                              1-24дня                                                                                                         2-36                                                                                                              3-20                                                                                                                4-18                                                                                                              Найти : какую часть сочинения они перепишут за один день?                                                                                                                                      Решение:  нужно сложить - 24+36+20+18=98 ,  а всего 4 писца , значит получится 4:98=0.04.                      Думаю так.
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