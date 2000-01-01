Для первой фазы мейоза характерен процесс Выберите один ответ: a. редупликации b. биосинтеза белка c. синтеза АТФ d. конъюгации
Биология
Для первой фазы мейоза характерен процесс Выберите один ответ: a. редупликации b. биосинтеза белка c. синтеза АТФ d. конъюгации
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Правильный ответ буква d
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