Для первой комнаты купили 4 рулона обоев по 10м каждый . для второй комнаты купили 2 ??улона обоев по 15 м каждый для какой комнаты купили больше обоев и на сколько

Математика

Для первой комнаты купили 4 рулона обоев по 10м каждый . для второй комнаты купили 2 ??улона обоев по 15 м каждый для какой комнаты купили больше обоев и на сколько

Автор: Гость