Для первой комнаты купили 4 рулона обоев по 10м каждый . для второй комнаты купили 2 ??улона обоев по 15 м каждый для какой комнаты купили больше обоев и на сколько
Математика
Для первой комнаты купили 4 рулона обоев по 10м каждый . для второй комнаты купили 2 ??улона обоев по 15 м каждый для какой комнаты купили больше обоев и на сколько
Ответ(ы):
Гость:
1)4*10=40 метров 1 комната2)2*15=30 метро 2 комната3)40-30=10Ответ:на 10 метров
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