Для покупки автомобиля Шевченко заключила договор займа с Голохмато-вым на сумму 135 тыс. руб. сроком на 9 месяцев. Поручителем по этому договору выступила ее приятельница Мурашкина. С этой целью Мурашкина заключила с Голохмато...

Право

Для покупки автомобиля Шевченко заключила договор займа с Голохмато-вым на сумму 135 тыс. руб. сроком на 9 месяцев. Поручителем по этому договору выступила ее приятельница Мурашкина. С этой целью Мурашкина заключила с Голохматовым договор поручительства сроком на один год, обязуясь отвечать за возврат займа в размере 135 тыс. руб. Через несколько дней после заключения договора поручительства выяснилось, что цены на автомобили резко возросли. По этой причине Шевченко и Голохматов внесли изменения в договор займа, увеличив сумму займа до 150 тыс. руб. О внесении изменений в договор займа поручителю известно не было. Через 9 месяцев Шевченко возвратила лишь 50 тыс. руб. Голохматов обратился к Мурашкиной с требованием о возврате оставшейся суммы займа в размере 100 тыс. руб. Мурашкина выразила согласие на уплату лишь 85 тыс. руб., полагая, что отвечает перед кредитором лишь в том объеме, который составляет сумму, определенную в договоре поручительства, за вычетом из нее 50 тыс. руб., уже возвращенных Шевченко. Голохматов не согласился с возражениями поручителя и обратился в суд с иском. Какие средства защиты вправе избрать Мурашкина? Правомерно ли требование Голохматова? Каким образом суд должен разрешить возникший спор?

Автор: Гость