Для посадки леса выделили участок площадью 300 га. Ель высадили на 3/10 а сосну на 4/10 участка. Сколько гектаров занято елью и сосной вместе.Упражнение 1014

Математика
Для посадки леса выделили участок площадью 300 га. Ель высадили на 3/10 а сосну на 4/10 участка. Сколько гектаров занято елью и сосной вместе.Упражнение 1014
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/10 + 4/10 = 7/10 - это часть участка засаженная елью и сосной, то есть 300 * 7/10 = 210 гектаров - это 7/10 от 300 гектаров
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