Для посадки леса выделили участок площадью 300 га. Ель высадили на 3/10 а сосну на 4/10 участка. Сколько гектаров занято елью и сосной вместе.Упражнение 1014

Математика

Для посадки леса выделили участок площадью 300 га. Ель высадили на 3/10 а сосну на 4/10 участка. Сколько гектаров занято елью и сосной вместе.Упражнение 1014

Автор: Гость