Для пошива постельного белья в пошивочном цехе использовали сначала 490 м ткани,а потом ещё 280 м. На один комплект белья расходовалось 7 м ткани.Сколько всего комплектов постельного белья было сшито?Решить двумя способами.

Математика
Для пошива постельного белья в пошивочном цехе использовали сначала 490 м ткани,а потом ещё 280 м. На один комплект белья расходовалось 7 м ткани.Сколько всего комплектов постельного белья было сшито?Решить двумя способами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сп 490+280=770(м) 770÷7=110(ком) 2сп 490÷7=70(ком) 280÷7=40(ком) 70+40=110(ком) всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Мне нужен доклад на тему "от чего мы иногда болеем"
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйсто , большое спасибо.
Ответить
Математика
Помогите решить !!!!!!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!....
Ответить
Обществознание
Какие качества помогут человеку достигнуть жизненого успнха?
Ответить