Для пошива постельного белья в пошивочном цехе использовали сначала 490 м ткани,а потом ещё 280 м. На один комплект белья расходовалось 7 м ткани.Сколько всего комплектов постельного белья было сшито?Решить двумя способами.

Математика

Для пошива постельного белья в пошивочном цехе использовали сначала 490 м ткани,а потом ещё 280 м. На один комплект белья расходовалось 7 м ткани.Сколько всего комплектов постельного белья было сшито?Решить двумя способами.

Автор: Гость