Для пошива постельного белья в пошивочном цехе использовали сначала 490 м ткани,а потом ещё 280 м. На один комплект белья расходовалось 7 м ткани.Сколько всего комплектов постельного белья было сшито?Решить двумя способами.
Математика
Для пошива постельного белья в пошивочном цехе использовали сначала 490 м ткани,а потом ещё 280 м. На один комплект белья расходовалось 7 м ткани.Сколько всего комплектов постельного белья было сшито?Решить двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сп 490+280=770(м) 770÷7=110(ком) 2сп 490÷7=70(ком) 280÷7=40(ком) 70+40=110(ком) всего
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