Для постройки купальни наняты 3 плотника. Первый сделал в день 2\33 всей работы, второй 1\11, третий 7\55. Какую часть всей работы сделали все они за день? Решите, пожалуйста

Математика

Для постройки купальни наняты 3 плотника. Первый сделал в день 2\33 всей работы, второй 1\11, третий 7\55. Какую часть всей работы сделали все они за день? Решите, пожалуйста

Автор: Гость