Для постройки купальни наняты 3 плотника. Первый сделал в день 2\33 всей работы, второй 1\11, третий 7\55. Какую часть всей работы сделали все они за день? Решите, пожалуйста
Математика
Для постройки купальни наняты 3 плотника. Первый сделал в день 2\33 всей работы, второй 1\11, третий 7\55. Какую часть всей работы сделали все они за день? Решите, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2/33+1/11+7/55 Нужно привести к наименьшему общему знаменателю 10/165+15/165+21/165=47/165
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