Для постройки одноэтажного дома нужно 12 тысяч кирпичей, а для двухэтажного дома 18 тысяч кирпичей. Сколько кирпича потребуется для постройки посёлка, в котором 36 одноэтажных домов и 25 двухэтажных? Пожалуйста, помогите с усл...
Математика
Для постройки одноэтажного дома нужно 12 тысяч кирпичей, а для двухэтажного дома 18 тысяч кирпичей. Сколько кирпича потребуется для постройки посёлка, в котором 36 одноэтажных домов и 25 двухэтажных? Пожалуйста, помогите с условием!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12000* 36= 432000 2) 18000*25= 450000 3) 432000+450000=882000 кирпичей если не тяжело то поставь спасибо и лутший ответ)
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