Для постройки одноэтажного дома нужно 12 тысяч кирпичей, а для двухэтажного дома 18 тысяч кирпичей. Сколько кирпича потребуется для постройки посёлка, в котором 36 одноэтажных домов и 25 двухэтажных? Пожалуйста, помогите с усл...

Математика

Для постройки одноэтажного дома нужно 12 тысяч кирпичей, а для двухэтажного дома 18 тысяч кирпичей. Сколько кирпича потребуется для постройки посёлка, в котором 36 одноэтажных домов и 25 двухэтажных? Пожалуйста, помогите с условием!!!

Автор: Гость