Для поучения годовой оценки по МХК ученику требовалось написать доклад на 8 стран??ц. Выполняя это задание на комьютере, он набирал текст в кодировке Unicode. Какой объем памяти ( в Кбайтах ) займет доклад, если в каждой строке...

Информатика
Для поучения годовой оценки по МХК ученику требовалось написать доклад на 8 стран??ц. Выполняя это задание на комьютере, он набирал текст в кодировке Unicode. Какой объем памяти ( в Кбайтах ) займет доклад, если в каждой строке по 32 символа, а на каждой странице помещается 64 строки? Каждый символ в кодировке Unicode занимает 16 бит памяти.
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