Для приготовлении торта требуется 3 киви и 2 апельсина.сколько по тортов можно исп??чь из 38 киви и 27 апельсинов

Математика

Для приготовлении торта требуется 3 киви и 2 апельсина.сколько по тортов можно исп??чь из 38 киви и 27 апельсинов

Автор: Гость