Для приготовлении торта требуется 3 киви и 2 апельсина.сколько по тортов можно исп??чь из 38 киви и 27 апельсинов

Математика
Для приготовлении торта требуется 3 киви и 2 апельсина.сколько по тортов можно исп??чь из 38 киви и 27 апельсинов
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