Для приготовления 100 г каши надо взять 30 г крупы.Сколько потребуется крупы для при??отовления 250 г каши?

Математика
Для приготовления 100 г каши надо взять 30 г крупы.Сколько потребуется крупы для при??отовления 250 г каши?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100- 30 200 - 60 250 - 75
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