Для приготовления 100 г каши надо взять 30 г крупы.Сколько потребуется крупы для при??отовления 250 г каши?

Математика

Для приготовления 100 г каши надо взять 30 г крупы.Сколько потребуется крупы для при??отовления 250 г каши?

Автор: Гость