Для приготовления 8 голубцов требуется 600 г мясного фарша и 120 г риса. Имеется 750 г ф??рша.Сколько голубцов можно из него приготовить ? Сколько граммов риса для этого потребуется ?
Математика
Для приготовления 8 голубцов требуется 600 г мясного фарша и 120 г риса. Имеется 750 г ф??рша.Сколько голубцов можно из него приготовить ? Сколько граммов риса для этого потребуется ?
Ответ(ы):
Гость:
Пропорция 600г фарша-----8 голубцов 750г фарша-----х голубцов х=750*8:600=10 гол. 120г риса-----8 гол х г риса--------10гол х=120*10:150г риса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По двору бегали котята и цыплята ,вместе у них было 14 голов и 38 ног.сколько котят и ??колько цыплят бегали по двору ?
Физика
Два кубика, чугунный и железный, равной массы подвешены к коромыслу весов. Нарушится ли равновесие весов, если оба кубика опустить в керосин?
Математика
Улитка пытается залезть на столб 20 м высотой на какой день она доползёт до верха е??ли за дент улитка поднимается на 9 м а за ночь спускается на 4 м
Русский язык
Биология
При внешнем (легочном) дыхании происходит взаимодействие кислорода с гемоглобином и в результате образуется...?
Математика
Масса бидона с молоком 35 кг.Масса наполовину заполненного молоком бидона 18 кг 500 г. Найди массу пустого бидона.
Английский язык