Для приготовления 8 голубцов требуется 600 г мясного фарша и 120 г риса. Имеется 750 г ф??рша.Сколько голубцов можно из него приготовить ? Сколько граммов риса для этого потребуется ?

Математика

Для приготовления 8 голубцов требуется 600 г мясного фарша и 120 г риса. Имеется 750 г ф??рша.Сколько голубцов можно из него приготовить ? Сколько граммов риса для этого потребуется ?

Автор: Гость