Для приготовления кофейного напитка смешали 2 сорта кофе арабика по 65 рублей за 1к?? и 6 кг кофе мокко. Найдите цену кофе мокко, если цена получившейся смеси 55 рублей 25 копеек за 1 кг

Математика

Для приготовления кофейного напитка смешали 2 сорта кофе арабика по 65 рублей за 1к?? и 6 кг кофе мокко. Найдите цену кофе мокко, если цена получившейся смеси 55 рублей 25 копеек за 1 кг

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