Для приготовления кофейного напитка смешали 2 сорта кофе арабика по 65 рублей за 1к?? и 6 кг кофе мокко. Найдите цену кофе мокко, если цена получившейся смеси 55 рублей 25 копеек за 1 кг
Математика
Для приготовления кофейного напитка смешали 2 сорта кофе арабика по 65 рублей за 1к?? и 6 кг кофе мокко. Найдите цену кофе мокко, если цена получившейся смеси 55 рублей 25 копеек за 1 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ali79 главный мозг 2кг+6кг=8кг кофейного напитка получилось55руб.25коп.*8кг=442 рубля стоят 8кг напитка2кг*65руб.=130 рублей стоят 2кг кофе "Арабика"442руб.-130руб.=312 рублей стоят 6кг кофе "Мокко312руб.:6кг=52 рубля стоит 1кг кофе "Мокко"
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Математика