Для приготовления кофейного напитка смешали 2 сорта кофе арабика по 65 рублей за 1к?? и 6 кг кофе мокко. Найдите цену кофе мокко, если цена получившейся смеси 55 рублей 25 копеек за 1 кг

Математика
Для приготовления кофейного напитка смешали 2 сорта кофе арабика по 65 рублей за 1к?? и 6 кг кофе мокко. Найдите цену кофе мокко, если цена получившейся смеси 55 рублей 25 копеек за 1 кг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ali79  главный мозг 2кг+6кг=8кг кофейного напитка получилось55руб.25коп.*8кг=442 рубля стоят 8кг напитка2кг*65руб.=130 рублей стоят 2кг кофе "Арабика"442руб.-130руб.=312 рублей стоят 6кг кофе "Мокко312руб.:6кг=52 рубля стоит 1кг кофе "Мокко"

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В чем слабые и сильные стороны Священного Союза?
Ответить
Алгебра
Решите уровнение 6-8 без дискриминанта плиз срочно
Ответить
Математика
2.09-0.09*(0.01+0.04)=
Ответить
Русский язык
Выберите предложение, в котором нет составного именного сказкемого
Ответить
История
С какими проблемами в области национальных отношений столкнулась рф? как они решаются в наст. время? ПОЛНЫЙ ОТВЕТ НУЖЕН
Ответить