Для приготовления компота взяли 6 кг фруктов :слив,яблок и абрикосов .Масса слив составила 0,8 от массы яблок . А абрикосов-на 20% больше,чем яблок . Сколько килограммов ябриклсов взяли для приготовления компота?

Алгебра
Для приготовления компота взяли 6 кг фруктов :слив,яблок и абрикосов .Масса слив составила 0,8 от массы яблок . А абрикосов-на 20% больше,чем яблок . Сколько килограммов ябриклсов взяли для приготовления компота?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 % = 0,2 яблоки - х кг сливы - 0,8х кг              всего 6 кг абрикосы - 1,2х кг составим и решим уравнение х + 0,8х + 1,2х = 6, 3х = 6, х = 6 : 3, х = 2. Значит, яблок взяли 2 кг, слив 0,8 · 2 = 1,6 (кг), абрикосов 1,2 · 2 = 2,4 (кг).
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