Для приготовления компота взяли 6 кг фруктов :слив,яблок и абрикосов .Масса слив составила 0,8 от массы яблок . А абрикосов-на 20% больше,чем яблок . Сколько килограммов ябриклсов взяли для приготовления компота?

Алгебра

Для приготовления компота взяли 6 кг фруктов :слив,яблок и абрикосов .Масса слив составила 0,8 от массы яблок . А абрикосов-на 20% больше,чем яблок . Сколько килограммов ябриклсов взяли для приготовления компота?

Автор: Гость