Для приготовления мясо потребоволось 40%мяса десерт 40% все остольное время ушло на салаты скоко понадобится время маме для приготовления каждого блюда по одельности

Математика

Для приготовления мясо потребоволось 40%мяса десерт 40% все остольное время ушло на салаты скоко понадобится время маме для приготовления каждого блюда по одельности

Автор: Гость