Для приготовления мясо потребоволось 40%мяса десерт 40% все остольное время ушло на салаты скоко понадобится время маме для приготовления каждого блюда по одельности

Математика
Для приготовления мясо потребоволось 40%мяса десерт 40% все остольное время ушло на салаты скоко понадобится время маме для приготовления каждого блюда по одельности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мясо 40% , десерт 40%, салаты 20%
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