Для приготовления одной порции кофе берут 10г молотого кофе,5г сахара и 50 куб.см. сл??вок.Какова цена порции кофе,если 500г молотого кофе стоит 150руб.,цена сахара 28руб.\кг,а 1000куб,см сливок - 22руб.?

Математика
Для приготовления одной порции кофе берут 10г молотого кофе,5г сахара и 50 куб.см. сл??вок.Какова цена порции кофе,если 500г молотого кофе стоит 150руб.,цена сахара 28руб.\кг,а 1000куб,см сливок - 22руб.?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена 10г кофе - 3 руб цена 5г сахара - 0,14 руб или 14 коп цена 50 куб см сливок - 1,1 руб или 1 руб 10 коп складываем, получается 4,24 руб или 4 руб 24 коп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
С чего началась история русского флота
Ответить
Математика
Заполнить таблицу Длина прямоугольника 80 сантиметров ширина прямоугольника неизвестно периметр не известна площадь 320 см2
Ответить
Литература
Почему рассказ называется "Уроки французского" В.Г.Распутина? В чем смысл этого пр??изведения? Срочно,заранее спасибо.
Ответить
Физика
4 проводник R1=1 ом, R2=2 ом, R3=3 ом, R4=4 ом подключены в электрическую цепь напряжение 6В ??а 5 минут. Последовательное и параллельное соединени...
Ответить
Математика
50 БАЛЛОВ!!!! Срочно!Дан прямоугольник CDEF. Если из его углов D и E провести биссектрис??, то они пересекутся в точке O и разделят сторону CF на 3...
Ответить