Для приготовления одной порции кофе берут 10г молотого кофе,5г сахара и 50 куб.см. сл??вок.Какова цена порции кофе,если 500г молотого кофе стоит 150руб.,цена сахара 28руб.\кг,а 1000куб,см сливок - 22руб.?
Математика
Для приготовления одной порции кофе берут 10г молотого кофе,5г сахара и 50 куб.см. сл??вок.Какова цена порции кофе,если 500г молотого кофе стоит 150руб.,цена сахара 28руб.\кг,а 1000куб,см сливок - 22руб.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена 10г кофе - 3 руб цена 5г сахара - 0,14 руб или 14 коп цена 50 куб см сливок - 1,1 руб или 1 руб 10 коп складываем, получается 4,24 руб или 4 руб 24 коп
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