Для приготовления одной порции кофе берут 10г молотого кофе,5г сахара и 50 куб.см. сл??вок.Какова цена порции кофе,если 500г молотого кофе стоит 150руб.,цена сахара 28руб.\кг,а 1000куб,см сливок - 22руб.?

Математика

Для приготовления одной порции кофе берут 10г молотого кофе,5г сахара и 50 куб.см. сл??вок.Какова цена порции кофе,если 500г молотого кофе стоит 150руб.,цена сахара 28руб.\кг,а 1000куб,см сливок - 22руб.?

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