Для приготовления строительного раствора цемент песок и вода берутся в отношении 1:1;0,4.Сколько цемента требуется для преготовления 96кг раствора?
Алгебра
Для приготовления строительного раствора цемент песок и вода берутся в отношении 1:1;0,4.Сколько цемента требуется для преготовления 96кг раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
94:94;38,4...................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника в 3 раза больше ширины . Если ширину увеличить на 4 метра , а длину уменьшить на 5 метров ,то площадь увеличится на 15 метров ...
Математика
Математика
Выполнить деление с остатком в столбик а)139169 на 45 б)168627 на 54 в)157996 на 322 г)135725 на 297.
Русский язык
Учись группировать слова! Напиши слова в два столбика в зависимости от значения с??ффикса ниц . 1) « предмет, 2) « профессия »