Для приготовления строительного раствора цемент песок и вода берутся в отношении 1:1;0,4.Сколько цемента требуется для преготовления 96кг раствора?

Алгебра

Для приготовления строительного раствора цемент песок и вода берутся в отношении 1:1;0,4.Сколько цемента требуется для преготовления 96кг раствора?

Автор: Гость