Для приготовления теста берут 4 части муки две части молока и одну часть сметаны с??олько граммов молока надо взять чтобы приготовить 2 кг.100г. теста?
Математика
Для приготовления теста берут 4 части муки две части молока и одну часть сметаны с??олько граммов молока надо взять чтобы приготовить 2 кг.100г. теста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - одна часть 4х+2х+х=2100 7х=2100 х=2100÷7=300 гр одна часть 300×2=600 гр молока понадобится
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