Для приготовления теста берут 4 части муки две части молока и одну часть сметаны с??олько граммов молока надо взять чтобы приготовить 2 кг.100г. теста?

Математика

Для приготовления теста берут 4 части муки две части молока и одну часть сметаны с??олько граммов молока надо взять чтобы приготовить 2 кг.100г. теста?

Автор: Гость