Для приготовления жидкого столярного клея берут 15 частей плиточного клея и 17 частей воды. Сколько нужно взять плиточного клея для изготовления 1280 г жидкого столярного клея? Как записать условие и решить даю много баллов.

Математика

Для приготовления жидкого столярного клея берут 15 частей плиточного клея и 17 частей воды. Сколько нужно взять плиточного клея для изготовления 1280 г жидкого столярного клея? Как записать условие и решить даю много баллов.

Автор: Гость