Для приготовления жидкого столярного клея берут 15 частей плиточного клея и 17 частей воды. Сколько нужно взять плиточного клея для изготовления 1280 г жидкого столярного клея? Как записать условие и решить даю много баллов.
Математика
Для приготовления жидкого столярного клея берут 15 частей плиточного клея и 17 частей воды. Сколько нужно взять плиточного клея для изготовления 1280 г жидкого столярного клея? Как записать условие и решить даю много баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть коэффициент пропорциональности-К,тогда клея берут 15К,а воды 17К,в сумме-1280 г. Составляем уравнение15К+17К=128032К=1280К=1280:32К=40(-коэффициент пропорциональности)15*40=600(г)-плиточного клеяОтвет:600 г.
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