Для путешествия по реке отряда в 46 человек приготовили шестиместные и четырехмес??ные лодки. Сколько было тех и других лодок, если отряд разместился в десяти лодках и свободных мест в них не осталось? решить алгебраическим спо...

Математика

Для путешествия по реке отряда в 46 человек приготовили шестиместные и четырехмес??ные лодки. Сколько было тех и других лодок, если отряд разместился в десяти лодках и свободных мест в них не осталось? решить алгебраическим способом.

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