Для путешествия по реке отряда в 46 человек приготовили шестиместные и четырехмес??ные лодки. Сколько было тех и других лодок, если отряд разместился в десяти лодках и свободных мест в них не осталось? решить алгебраическим спо...
Математика
Для путешествия по реке отряда в 46 человек приготовили шестиместные и четырехмес??ные лодки. Сколько было тех и других лодок, если отряд разместился в десяти лодках и свободных мест в них не осталось? решить алгебраическим способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*4=40(чел) было бы, если палатки только 4-х местные 46-40=6(чел) лишние, поделим их по 2 6:2=3 (палатки) 6-местные 10-3=7(палаток) 4-местные Алгебраически: пусть х - кол-во 6-местных тогда 10-х- кол-во 4-местных 6х+4(10-х)=46 6х+40-4х=46 2х=6 х=3 - палатки 6-местные 10-3=7 (палаток) 4-местных
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