Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев . сколько рулонов пойдёт на ??бклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора
Математика
Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев . сколько рулонов пойдёт на ??бклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+4=5 (частей) 25:5=5(рулонов)-на коридор 5*4=20(рулонов)понадобится
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