Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев . сколько рулонов пойдёт на ??бклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора

Математика

Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев . сколько рулонов пойдёт на ??бклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше обоев чем для коридора

Автор: Гость