Для ремонта одной комнаты купили 8 рулонов обоев, а для другой - 11 таких же рулонов.??колько метров обоев купили для каждой комнаты , если для второй комнаты купили обоев на 30 метров больше, чем для первой? Заранее спасибо!!!

Математика

Для ремонта одной комнаты купили 8 рулонов обоев, а для другой - 11 таких же рулонов.??колько метров обоев купили для каждой комнаты , если для второй комнаты купили обоев на 30 метров больше, чем для первой? Заранее спасибо!!!

Автор: Гость