Для ремонта школы купили 24банки белой краски по 3 кг в каждом и 12 банок зелёной кра??ки по 5 кг в каждой. Сколько всего килограммов краски купили для ремонта школы?

Математика
Для ремонта школы купили 24банки белой краски по 3 кг в каждом и 12 банок зелёной кра??ки по 5 кг в каждой. Сколько всего килограммов краски купили для ремонта школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24 * 3 кг = 72 кг белой 12 * 5 кг = 60 кг зеленой 72 кг + 60 кг = 132 кг Ответ: всего 132 кг краски
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