Для ремонта школы купили 24банки белой краски по 3 кг в каждом и 12 банок зелёной кра??ки по 5 кг в каждой. Сколько всего килограммов краски купили для ремонта школы?

Математика

Для ремонта школы купили 24банки белой краски по 3 кг в каждом и 12 банок зелёной кра??ки по 5 кг в каждой. Сколько всего килограммов краски купили для ремонта школы?

Автор: Гость