Для ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей, одинаковых по массе. Масса всех красных кирпичей 1900 кг, а масса белых 1700 кг. Найди количество красный и белых кирпичей в отдельности.
Математика
Для ремонта школы привезли 900 штук белых и красных кирпичей, одинаковых по массе. Масса всех красных кирпичей 1900 кг, а масса белых 1700 кг. Найди количество красный и белых кирпичей в отдельности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1900+1700=3600(кг) - весят все кирпичи. 2) 3600:900=4(кг)- масса одного кирпича. 3) 1900:4=475(шт) - красного. 4) 1700:4=425(шт) - белого. или 900-475=425
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