Для школи придбали 5 столів за ціною 136 грн і 4 стільці за ціною 58 грн. яка вартість усієї покупки
Математика
Для школи придбали 5 столів за ціною 136 грн і 4 стільці за ціною 58 грн. яка вартість усієї покупки
Ответ(ы):
Гость:
2952 грн всiй покупки
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