Для школи придбали 5 столів за ціною 136 грн і 4 стільці за ціною 58 грн. яка вартість усієї покупки

Математика

Для школи придбали 5 столів за ціною 136 грн і 4 стільці за ціною 58 грн. яка вартість усієї покупки

Автор: Гость