Для школьного праздника купили 14 коробок по 9 пирожных в каждой и 6 коробок по 12 пирожных в каждой Все пирожные разложили на 18 тарелок поровну сколько пирожных на каждой тарелке
Математика
Для школьного праздника купили 14 коробок по 9 пирожных в каждой и 6 коробок по 12 пирожных в каждой Все пирожные разложили на 18 тарелок поровну сколько пирожных на каждой тарелке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14×9=126 6×12=72 126+72=198 198÷18=11 пирожных на тарелке
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