Для школьного праздника купили 14 коробок по 9 пирожных в каждой и 6 коробок по 12 пирожных в каждой Все пирожные разложили на 18 тарелок поровну сколько пирожных на каждой тарелке

Математика

Для школьного праздника купили 14 коробок по 9 пирожных в каждой и 6 коробок по 12 пирожных в каждой Все пирожные разложили на 18 тарелок поровну сколько пирожных на каждой тарелке

Автор: Гость