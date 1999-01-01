Для школы нужно сшить 240 костюмов одна бригада может сшить за 20 дней другая за 30 дн??й сколь дней им понадобиться если они будут работать вместе
Математика
Для школы нужно сшить 240 костюмов одна бригада может сшить за 20 дней другая за 30 дн??й сколь дней им понадобиться если они будут работать вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 бригада 12штук в день, 2 бригада. 8в день. Вместе за 12дней
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