Для спортивного лагеря из города должны привезти спортинвертарь:9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимется в гору подъемник с этим грузом, если на него можно погрузить только 3 центнера груза?Как...
Алгебра
Для спортивного лагеря из города должны привезти спортинвертарь:9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимется в гору подъемник с этим грузом, если на него можно погрузить только 3 центнера груза?Как нужно загружать подъемник
Ответ(ы):
Гость:
1)2·90+3·40= 180+120=300кг=3ц 2)2·90+3·40=300кг 3)2·90+3·40=300кг как видим грузоподъемник таким образом поднимется в гору 3 раза.
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