Для спортивного лагеря из города должны привезти спортинвертарь:9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимется в гору подъемник с этим грузом, если на него можно погрузить только 3 центнера груза?Как...

Алгебра

Для спортивного лагеря из города должны привезти спортинвертарь:9 ящиков по 40 кг каждый и 6 тюков по 90 кг каждый. Сколько раз поднимется в гору подъемник с этим грузом, если на него можно погрузить только 3 центнера груза?Как нужно загружать подъемник

Автор: Гость