Для существования рыночной экономики необходимо: а) отсутствие частной собственности б) запрет конкуренции в) свобода выбора производителей с) все вышеперечисленное
Экономика
Для существования рыночной экономики необходимо: а) отсутствие частной собственности б) запрет конкуренции в) свобода выбора производителей с) все вышеперечисленное
Ответ(ы):
Гость:
Свобода выбора производителей В
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