Для существования рыночной экономики необходимо: а) отсутствие частной собственности б) запрет конкуренции в) свобода выбора производителей с) все вышеперечисленное

Экономика

Для существования рыночной экономики необходимо: а) отсутствие частной собственности б) запрет конкуренции в) свобода выбора производителей с) все вышеперечисленное

Автор: Гость