Для свитера надо 900 г синей шерсти. 100 г окрашенной – стоит 250 рублей, неокрашенной – 200 рублей. 1 пакетик красителя для окрашивания 200 г шерсти стоит 80 рублей. Напишите стоимость самого дешевого решения покупки шерсти...

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Для свитера надо 900 г синей шерсти. 100 г окрашенной – стоит 250 рублей, неокрашенной – 200 рублей. 1 пакетик красителя для окрашивания 200 г шерсти стоит 80 рублей. Напишите стоимость самого дешевого решения покупки шерсти для свитера.

Автор: Гость