Для свитера надо 900 г синей шерсти. 100 г окрашенной – стоит 250 рублей, неокрашенной – 200 рублей. 1 пакетик красителя для окрашивания 200 г шерсти стоит 80 рублей. Напишите стоимость самого дешевого решения покупки шерсти...
Математика
Для свитера надо 900 г синей шерсти. 100 г окрашенной – стоит 250 рублей, неокрашенной – 200 рублей. 1 пакетик красителя для окрашивания 200 г шерсти стоит 80 рублей. Напишите стоимость самого дешевого решения покупки шерсти для свитера.
Ответ(ы):
Гость:
70*9=630 60*9=540 50*2=100 540+100=640,как-то так.
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