Для своих двух книг Вася купил три разные обложки. Сколькими разными способами он может обернуть книги купленными обложками?

Математика
Для своих двух книг Вася купил три разные обложки. Сколькими разными способами он может обернуть книги купленными обложками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю около 10 штук но это не точно
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