Для тех кто не спит: Найдите произведение. б) 10 3/8 * 9 в)12 3/8 * 5 г)11 3/8 * 10 Пример: 3 1/4 *2= (3 +1/4) * 2=3*2 + 1/4 *2= 6 + 1/2=6 1/2

Математика

Для тех кто не спит: Найдите произведение. б) 10 3/8 * 9 в)12 3/8 * 5 г)11 3/8 * 10 Пример: 3 1/4 *2= (3 +1/4) * 2=3*2 + 1/4 *2= 6 + 1/2=6 1/2

Автор: Гость