Для тех кто не спит: Найдите произведение. б) 10 3/8 * 9 в)12 3/8 * 5 г)11 3/8 * 10 Пример: 3 1/4 *2= (3 +1/4) * 2=3*2 + 1/4 *2= 6 + 1/2=6 1/2
Математика
Для тех кто не спит: Найдите произведение. б) 10 3/8 * 9 в)12 3/8 * 5 г)11 3/8 * 10 Пример: 3 1/4 *2= (3 +1/4) * 2=3*2 + 1/4 *2= 6 + 1/2=6 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 10 3/8 * 9=(10+3/8)*9=10*9+3/8*9=90+3 3/8=93 3/8 в) 12 3/8 * 5=(12+3/8)*5=12*5+3/8*5=60+1 7/8=61 7/8 г) 11 3/8 * 10=(11+3/8)*10=11*10+3/8*10=110+3 3/4=113 3/4
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