Для того чтобы покрасить 2 рамы,требуется 400г краски.Сколько граммов краски требуется на 4 такие рамы? Ответ с объяснением.

Математика

Для того чтобы покрасить 2 рамы,требуется 400г краски.Сколько граммов краски требуется на 4 такие рамы? Ответ с объяснением.

Автор: Гость