Для того чтобы покрасить 2 рамы,требуется 400г краски.Сколько граммов краски требуется на 4 такие рамы? Ответ с объяснением.
Математика
Для того чтобы покрасить 2 рамы,требуется 400г краски.Сколько граммов краски требуется на 4 такие рамы? Ответ с объяснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щоб помалювати 4 рами треба 800г фарби. 4 рами це в 2 рази більше ніж 2 рами, тому і фарби треба в 2 рази більше. 400*2=800г
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