Для того чтобы предвидеть какой примерно результат должен получится чисто используют прикидку с помощью округления выполните прикидку результата затем вычислите произведение а) 41*98 б)19*52 в) 399*49 г) 296*21 Образец 112*46...
Математика
Для того чтобы предвидеть какой примерно результат должен получится чисто используют прикидку с помощью округления выполните прикидку результата затем вычислите произведение а) 41*98 б)19*52 в) 399*49 г) 296*21 Образец 112*46~100*50=5000 выполнив умножение получим 5152 Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 41 * 98 ≈ 40 * 100 = 4000 41 * 98 = 4018 б) 19 * 52 ≈ 20 * 50 = 1000 19 * 52 = 988 в) 399 * 49 ≈ 400 * 50 = 20000 399 * 49 = 19551 г) 296 * 21 ≈ 300 * 20 = 6000 296 * 21 = 6216
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