Для того чтобы предвидеть какой примерно результат должен получится чисто используют прикидку с помощью округления выполните прикидку результата затем вычислите произведение а) 41*98 б)19*52 в) 399*49 г) 296*21 Образец 112*46...

Математика

Для того чтобы предвидеть какой примерно результат должен получится чисто используют прикидку с помощью округления выполните прикидку результата затем вычислите произведение а) 41*98 б)19*52 в) 399*49 г) 296*21 Образец 112*46~100*50=5000 выполнив умножение получим 5152 Заранее спасибо!

Автор: Гость