Для того чтобы проверить,правильно-ли я решила.Не думайте,что я слоупок. Столбиком деление: 25689:15 156897:54 376897:37

Математика

Для того чтобы проверить,правильно-ли я решила.Не думайте,что я слоупок. Столбиком деление: 25689:15 156897:54 376897:37

Автор: Гость