Для учащихся было куплено 70 билетов кукольный театр. В партер было куплено билето?? в 1,5 раза больше , чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж . Сколько билетов кажд...

Математика

Для учащихся было куплено 70 билетов кукольный театр. В партер было куплено билето?? в 1,5 раза больше , чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж . Сколько билетов каждого вида было куплено?

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