Для учащихся было куплено 70 билетов кукольный театр. В партер было куплено билето?? в 1,5 раза больше , чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж . Сколько билетов кажд...
Математика
Для учащихся было куплено 70 билетов кукольный театр. В партер было куплено билето?? в 1,5 раза больше , чем на балкон и бельэтаж вместе. Число билетов на балкон составило 0,4 от числа билетов на бельэтаж . Сколько билетов каждого вида было куплено?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - билетов куплено на бельэтаж, тогда 0,4х - куплено билетов на балкон, тогда 1,5*(х + 0,4х) - куплено билетов в партер. Теперь составим уравнение: х + 0,4х + 1,5*(х + 0,4х) = 70 х + 0,4х + 1,5х + 0,6х = 70 3,5х = 70 х = 20 билетов на бельэтаж 20 * 0,4 = 8 билетов на балкон 28 * 1,5 = 42 билета в партер Ответ: 20 билетов на бельэтаж, 8 билетов на балкон, 42 билета в партер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ноябре в киоске продали 742 экземпляра газет а в декабре на две седьмые части меньше журналов в декабре было продано в 2 раза меньше чем газет ск...
Математика
Для поливки огорода заготовили двацативедерную бочку воды.На каждую грядку вылили 3 ведра воды..После этого в бочке осталось 2 ведра воды.Сколько г...
Математика
Золушка дли бала приготовила 3 голубых и 7 розовых лент длина каждой ленты равна 3 метрам сколько всего пиготовила золушка
Математика
Основание пирамиды-параллелограмм Диагонали его 8 и 4 корень из 3 угол между диа??оналями 30 высота пирамиды равна большей стороне параллел...