Для участия в эстафете нужно разделить 36 девочек и 24 мальчика на команды с одинаковым числом участников,состоящие только из мальчиков или только девочек.Какое наибольшее число участников может быть в каждой каманде?Сколько ко...
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Для участия в эстафете нужно разделить 36 девочек и 24 мальчика на команды с одинаковым числом участников,состоящие только из мальчиков или только девочек.Какое наибольшее число участников может быть в каждой каманде?Сколько команд получится?
Ответ(ы):
Гость:
4 команды и 10 чел в каждой команде
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