. Для угощения разложили 40 пирожных на 3 тарелки. на первый-второй тарелка 27 пирожн??х на 2 и 3 28 пирожных сколько пирожных на каждой тарелке
Математика
. Для угощения разложили 40 пирожных на 3 тарелки. на первый-второй тарелка 27 пирожн??х на 2 и 3 28 пирожных сколько пирожных на каждой тарелке
Ответ(ы):
Гость:
Ответ : на 1 - 12 пирожных, на 2 - 15 пирожных, на 3 - 13 пирожных.
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