. Для угощения разложили 40 пирожных на 3 тарелки. на первый-второй тарелка 27 пирожн??х на 2 и 3 28 пирожных сколько пирожных на каждой тарелке

Математика

. Для угощения разложили 40 пирожных на 3 тарелки. на первый-второй тарелка 27 пирожн??х на 2 и 3 28 пирожных сколько пирожных на каждой тарелке

Автор: Гость