Для украшения подарочных коробок приготовили 45дм ленты. 15 часть ленты запуталась и её отрезали. Сколько дм ленты осталось

Математика

Для украшения подарочных коробок приготовили 45дм ленты. 15 часть ленты запуталась и её отрезали. Сколько дм ленты осталось

Автор: Гость