Для украшения подарочных коробок приготовили 45дм ленты. 15 часть ленты запуталась и её отрезали. Сколько дм ленты осталось

Математика
Для украшения подарочных коробок приготовили 45дм ленты. 15 часть ленты запуталась и её отрезали. Сколько дм ленты осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45 : 15 = 3 (дм) - отрезали; 2) 45 - 3 = 42 (дм) Ответ: 42 дм ленты осталось.
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