Для украшения зала мальчики сделали 76 гирлянд из цветных фонариков. На украшение ??цены пошло 16 гирлянд, третьей частью оставшихся гирлянд украсили стены, а остальными вход в школу. Сколько гирлянд украшали вход в школу?
Математика
Для украшения зала мальчики сделали 76 гирлянд из цветных фонариков. На украшение ??цены пошло 16 гирлянд, третьей частью оставшихся гирлянд украсили стены, а остальными вход в школу. Сколько гирлянд украшали вход в школу?
Ответ(ы):
Гость:
1)76-16=60 2)60:3=20 Ответ: 20 герлянд пошло для украшения входа в школу!
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