Для украшения зала мальчики сделали 76 гирлянд из цветных фонариков. На украшение ??цены пошло 16 гирлянд, третьей частью оставшихся гирлянд украсили стены, а остальными вход в школу. Сколько гирлянд украшали вход в школу?

Математика

Для украшения зала мальчики сделали 76 гирлянд из цветных фонариков. На украшение ??цены пошло 16 гирлянд, третьей частью оставшихся гирлянд украсили стены, а остальными вход в школу. Сколько гирлянд украшали вход в школу?

Автор: Гость