ДЛЯ ВАРЕНЬЯ ИЗ МАЛИНЫ НА 2 ЧАСТИ ЯГОД БЕРУТ 3 ЧАСТИ САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА СЛЕДУЕТ В??ЯТЬ НА 2КГ 600Г
Математика
ДЛЯ ВАРЕНЬЯ ИЗ МАЛИНЫ НА 2 ЧАСТИ ЯГОД БЕРУТ 3 ЧАСТИ САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА СЛЕДУЕТ В??ЯТЬ НА 2КГ 600Г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 часть ягод составляет 2кг 600г : 2 = 1кг 300г 3 части сахара составляют 1кг 300г х 3 = 3кг 900г
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