ДЛЯ ВАРЕНЬЯ ИЗ МАЛИНЫ НА 2 ЧАСТИ ЯГОД БЕРУТ 3 ЧАСТИ САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА СЛЕДУЕТ В??ЯТЬ НА 2КГ 600Г

Математика

ДЛЯ ВАРЕНЬЯ ИЗ МАЛИНЫ НА 2 ЧАСТИ ЯГОД БЕРУТ 3 ЧАСТИ САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА СЛЕДУЕТ В??ЯТЬ НА 2КГ 600Г

Автор: Гость