Для варенья из вишни на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько сахара следует вз??ть для 1 кг ягод Сколько килограммов вишни было у мамы Если для варки варенья она приготовила 4 килограмма 500 грамм сахара
Математика
Для варенья из вишни на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько сахара следует вз??ть для 1 кг ягод Сколько килограммов вишни было у мамы Если для варки варенья она приготовила 4 килограмма 500 грамм сахара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ягоди відносяться доцукру як 2/3, нехай х - кількість цукру яка потрібна для 1 кг ягід, тоді 1) 2/3 = 1/х х=1000*3/2 х=1,5 кг 2) 4,5/1,5=3 кг ягід від-дь - для 1 кг ягід потрібно 1,5 кг цікру, і для 4,5 кг цукру потрібно 3 кг ягід
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