Для варенья из вишни на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько сахара следует вз??ть для 1 кг ягод Сколько килограммов вишни было у мамы Если для варки варенья она приготовила 4 килограмма 500 грамм сахара

Математика

Для варенья из вишни на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько сахара следует вз??ть для 1 кг ягод Сколько килограммов вишни было у мамы Если для варки варенья она приготовила 4 килограмма 500 грамм сахара

Автор: Гость