Для виноградного напитка есть 2л и 3 л банки. Если налить сок в 2 л банки то потребую??ся еще 2 банки чем налить сок в 3 л банки. сколько было приготовлено сока?
Математика
Для виноградного напитка есть 2л и 3 л банки. Если налить сок в 2 л банки то потребую??ся еще 2 банки чем налить сок в 3 л банки. сколько было приготовлено сока?
Ответ(ы):
Гость:
Решение уравнением Х-количество 3л банок 3Х=2Х+2*2 3Х=2Х+4 3Х-2Х=2Х+4-2Х Х=4 (3л банки) 3*4=12 (л) Ответ:12 л
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