Для виноградного напитка есть 2л и 3 л банки. Если налить сок в 2 л банки то потребую??ся еще 2 банки чем налить сок в 3 л банки. сколько было приготовлено сока?

Математика

Для виноградного напитка есть 2л и 3 л банки. Если налить сок в 2 л банки то потребую??ся еще 2 банки чем налить сок в 3 л банки. сколько было приготовлено сока?

Автор: Гость